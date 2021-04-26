Зимний дворец назвали одним из самых популярных дворцов России

Зимний дворец стал одним из самых популярных в стране. Фото: Рixabay

Зимний дворец стал одним из самых популярных в стране. Фото: Рixabay

Достопримечательность уступила первое место Воронцовскому дворцу.

Россияне в рамках опроса выбрали самые популярные дворцы России. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Более 45% опрошенных граждан отметили, что посещали Воронцовский дворец, который находится в Крыму в городе Алупка. На втором месте по популярности оказался Зимний дворец, набравший более 38% голосов. На третьем месте казался дворец земледельцев в Казани – почти 5% голосов.

В топ-семь также попали Коломенский дворец (Москва), Путевой дворец (Тверь), Таганрогский краеведческий музей — Дворец Алфераки (Таганрог), Дом-дворец Баташевых (Выкса, Нижегородская область).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург попал в топ городов, популярных у туристов 9 мая. TVIL.RU провёл исследование и узнал, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники в этом году.