Петербург попал в топ городов, популярных у туристов 9 мая

TVIL.RU провёл исследование и узнал, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники в этом году. 31 % опрошенных поедут в город-герой Севастополь, чтобы увидеть вживую парад Победы и пройтись по мемориальным комплексам военной славы Черноморского флота РФ.

Серебро рейтинга — Санкт-Петербург. 14% туристов посетят город на Неве на 9 Мая. 3 место в рейтинге получит Волгоград — 13%. После Волгограда идут Сочи, Москва, Казань, Петрозаводск, Осташков, Калининград. Замыкает десятку составленного рейтинга Иркутск (1,6%).