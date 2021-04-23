Петербург попал в топ городов, популярных у туристов 9 мая

TVIL.RU провёл исследование и узнал, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники в этом году. 31 % опрошенных поедут в город-герой Севастополь, чтобы увидеть вживую парад Победы и пройтись по мемориальным комплексам военной славы Черноморского флота РФ.
Серебро рейтинга — Санкт-Петербург. 14% туристов посетят город на Неве на 9 Мая. 3 место в рейтинге получит Волгоград — 13%. После Волгограда идут Сочи, Москва, Казань, Петрозаводск, Осташков, Калининград. Замыкает десятку составленного рейтинга Иркутск (1,6%).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в крупных городах РФ нужны специальные меры против COVID-19. Попова считает, что ситуация с COVID-19 в России сейчас стабилизируется. Столица и город на Неве справляются с пандемией лучше столиц других стран.