Попова заявила, что в крупных городах РФ нужны специальные меры против COVID-19

По тестированию Россия последние 2 недели занимает 5 строчку, до этого это была 3 строчка. Фото: kremlin.ru

По тестированию Россия последние 2 недели занимает 5 строчку, до этого это была 3 строчка. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в больших городах России требуется ввод спецмер против COVID-19.

Как сообщает ТАСС, по мнению Поповой, правительство должно разрабатывать спецрежимы и спецправила для агломераций. Например, в Москве.

Попова считает, что ситуация с COVID-19 в России сейчас стабилизируется. Столица и город на Неве справляются с пандемией лучше столиц других стран.

По тестированию Россия последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка, сообщает глава ведомства.

Она объяснила, что в разных государствах наблюдается три модели реагирования на ситуацию с распространением инфекции. Речь идет об опережающем, запаздывающем и пассивном вариантах реагирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество смертей в мире от коронавируса превысило 3 млн.