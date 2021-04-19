Количество смертей в мире от коронавируса превысило 3 млн

В мире умерло более 3 млн людей от коронавируса. Фото: pixabay

В мире умерло более 3 млн людей от коронавируса. Фото: pixabay

В мире инфекцию COVID-19 подхватили уже более 142 млн человек.

По данным SCMP на понедельник, 19 апреля, в мире коронавирус подхватили уже 142 036 297 человек, 112 720 591 пациентов смогли побороть заболевание. Болезнь унесла жизни 3 033 934 инфицированных.

Наиболее пострадавших от вируса считаются США (32 404 463 зараженных, 581 061 погибших), Бразилия (13 943 071 инфицированных, 373 442 погибли), Индия (15 061 919 зараженных, скончались 178 793 человека) и Франция (5 289 526 зараженных, погибли от вируса 100 733 человек).

Россия находится на пятой строчке списка: за все время медики выявили 4 710 690 инфицированных, погибли от COVID 105 928 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».