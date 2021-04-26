Что статус памятника федерального значения даст старейшему универмагу Петербурга

Дом ленинградской торговли в Петербурге может стать объектом культурного наследия федерального значения. Здание ведет свою историю с 1909 года.

Соответствующее обращение поступило в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Статус объекта культурного наследия федерального значения старшейшему универмагу Петербурга присвоить просит владелец московского ЦУМа, группа Mercury.

В настоящее время здание ДЛТ является объектом культурного наследия регионального значения. Новый статус не только более престижный. Он позволит оператору компенсировать часть затрат на сохранение объекта. По данным РБК, инвестиции в реконструкцию ДЛТ превысили два млрд рублей.

Отметим, что в 1907-м году был объявлен целый международный архитектурный конкурс, на который представили 25 проектов. Авторы четырех из них получили конкурсные премии. Однако ни один проект не устроил организаторов до конца. В результате главным архитектором стал Виррих, который использовал идеи своих коллег.

Торговый дом открыли в 1909-м году. К 1913-му году возвели вторую очередь универмага. Ее пристроили единым фасадом к существующей постройке.

Сначала универмаг называли «Гвардейской экономкой», поскольку у офицеров гвардейских полков была скидка. Позже там открыли Первый государственный универсальный магазин, который преобразовали в Дом ленинградской кооперации. «Домом ленинградской торговли» его начали называть с 1935-го года.

С 2005-го года московская компания ООО «Меркурии» проводила реконструкцию здания. Там хотели открыть универмаг премиум-класса TSUM St.Petersburg. В результате площадь универмага увеличилась в два раза. После перестройки он вновь заработал в 2012-м году.