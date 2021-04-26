В Московском районе остановили насчитали 18 тонированных машин

Автомобилистам предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей.

В Московском районе состоялся рейд, в рамках которого инспекторы ГИБДД выявляли тонированные автомобили. 23 апреля таких нашли 18 штук, о чем сообщает в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Напоминаем, что согласно требованиям технического регламента светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. Всем нарушителям предстоит выплатить административный штраф в размере 500 рублей, а также избавиться от тонировки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге дорожная полиция возобновила рейды по борьбе с тонировкой. Как показывает практика, в весенне-летний сезон количество затонированных автомобилей на улицах города заметно возрастает.