В Московском районе остановили насчитали 18 тонированных машин

В Московском районе остановили насчитали 18 тонированных машин
"Глухая" тонировка запрещена с 2010 года. Фото: Pixabay

Автомобилистам предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей.

В Московском районе состоялся рейд, в рамках которого инспекторы ГИБДД выявляли тонированные автомобили. 23 апреля таких нашли 18 штук, о чем сообщает в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Напоминаем, что согласно требованиям технического регламента светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. Всем нарушителям предстоит выплатить административный штраф в размере 500 рублей, а также избавиться от тонировки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге дорожная полиция возобновила рейды по борьбе с тонировкой. Как показывает практика, в весенне-летний сезон количество затонированных автомобилей на улицах города заметно возрастает.

московский район новости СПб тонировка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертв «моста глупости» не спасает даже ремонт: 206-я машина не ...
В Петербурге дождь смывает фасады зданий: обрушения есть на Восстания и ...
Водитель иномарки пострадал в ДТП с цистерной на трассе «Сортавала»
35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС: как это было
Петербуржцам-дачникам необходимо привиться от энцефалита
В Московском районе остановили насчитали 18 тонированных машин
Россельхознадзор в Пулково проверил здоровье 300 гусят
Петербуржца обвиняют в попытке убить сестру исследователя-полярника Чилингарова