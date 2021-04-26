В Ленобласти еще 83 человека подхватили коронавирус

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленобласти зафиксировано еще 83 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 26 апреля.

С начала пандемии в регионе выявлено 42 240 случаев заболевания. При этом выздоровели 39 078 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 771 372 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 588 летальных исходов, выздоровели 4 394 639 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.