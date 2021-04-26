В Петербурге заложили аллею ликвидаторов-чернобыльцев

В городе живут более пяти тысяч человек, которые подверглись воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 апреля, заложили Аллею ликвидаторов-чернобыльцев. Мероприятие пошло на территории парка имени академика Сахарова и было приурочено к 35-летию годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев отметил мужественность людей, которые принимали участие в ликвидации чернобыльской катастрофы. Он отметил, что город должен помнить и чтить своих героев. Напоминаем, что в Северной столице проживают более пяти тысяч граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии. Почти полторы тысячи из них – это инвалиды и лица, получившие лучевую болезнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС: как это было.