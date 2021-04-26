Долгожителям Петербурга к юбилею выплатят от 15 до 25 тысяч рублей

Губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил проработать вопрос о единовременных выплатах долгожителям к их юбилеям.

Планируется выдавать денежные выплаты к 90-летию (15 тысяч рублей), 95-летию (20 тысяч рублей) и 100-летию (25 тысяч рублей), сообщили в Смольном.

Беглов отметил, что в Северной столице растет число долгожителей.

«Мы должны их поддержать выплатами к юбилеям. Обязательно введем их в ближайшее время», — добавил он.

На сегодняшний день в городе проживают 350 человек старше 100 лет и около 30 тысяч тех, кому исполнилось 90 лет. Самому пожилому жителю Петербурга исполнилось 108 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что законопроект о переносе сроков уже внесен на рассмотрение в парламент города на Неве. Принять его депутаты планируют в самое ближайшее время. Об этом сообщил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он считает, что перенос сроков на более раннюю дату очень важен. Ведь пожилым ветеранам, оставшимся дома в полной изоляции из-за распространения коронавируса, денежные средства необходимы уже сейчас.