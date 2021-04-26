Нового директора представили труппе Александринского театра

Нового директора представили труппе Александринского театра
Александринский театр. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Новым директором Александринского театра в Петербурге стал бывший министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов. В понедельник, 26 апреля, его представили труппе театра.

В церемонии приняли участие замминистра культуры Алла Манилова и худрук театра Валерий Фокин, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Алла Манилова отметила, что Сергей Емельянов сумел проявить себя, как очень успешный менеджер.

«У нас впереди как у одного из главных театров страны большие перспективы, большие планы, над которыми мы вместе будем работать», — отметил новый директор Александринского театра.

Отметим, что Сергей Емельянов — самый молодой руководитель в истории национальной сцены. Менеджеру 28 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы, скучавшие по культурному времяпрепровождению, смогут вновь отправиться на любимые спектакли. В среду театр открывает 265 сезон премьерой постановки «Маузер» режиссера Теодороса Терзопулоса. Отмечается, что билеты на сегодняшний спектакль раскуплены полностью, а билеты на остальные анонсированные постановки разлетаются со стремительной скоростью.

александринский театр директор сергей емельянов


 

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