Нового директора представили труппе Александринского театра

Новым директором Александринского театра в Петербурге стал бывший министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов. В понедельник, 26 апреля, его представили труппе театра.

В церемонии приняли участие замминистра культуры Алла Манилова и худрук театра Валерий Фокин, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Алла Манилова отметила, что Сергей Емельянов сумел проявить себя, как очень успешный менеджер.

«У нас впереди как у одного из главных театров страны большие перспективы, большие планы, над которыми мы вместе будем работать», — отметил новый директор Александринского театра.

Отметим, что Сергей Емельянов — самый молодой руководитель в истории национальной сцены. Менеджеру 28 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы, скучавшие по культурному времяпрепровождению, смогут вновь отправиться на любимые спектакли. В среду театр открывает 265 сезон премьерой постановки «Маузер» режиссера Теодороса Терзопулоса. Отмечается, что билеты на сегодняшний спектакль раскуплены полностью, а билеты на остальные анонсированные постановки разлетаются со стремительной скоростью.