«Ночлежка» собирает куличи для петербургских бездомных в преддверии Пасхи

&#171;Ночлежка&#187; собирает куличи для петербургских бездомных в преддверии Пасхи
До 2 мая жители города смогут поделиться куличами. Фото: Baltphoto/ Сергей Петров

Благотворительная организация «Ночлежка» организовала сбор куличей для бездомных в Петербурге. Горожане смогут порадовать нуждающихся в преддверии Пасхи.

Информация об этом появилась на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте». Угощения будут принимать до 2 мая ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Боровая улица, 112.

«А если не успеете на этой неделе, то и после Пасхи приносите. Голодных людей всегда много, они будут рады угощениям и вниманию», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, по какому расписанию работают проекты «Ночлежки».

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