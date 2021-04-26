«Ночлежка» собирает куличи для петербургских бездомных в преддверии Пасхи

Благотворительная организация «Ночлежка» организовала сбор куличей для бездомных в Петербурге. Горожане смогут порадовать нуждающихся в преддверии Пасхи.

Информация об этом появилась на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте». Угощения будут принимать до 2 мая ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Боровая улица, 112.

«А если не успеете на этой неделе, то и после Пасхи приносите. Голодных людей всегда много, они будут рады угощениям и вниманию», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, по какому расписанию работают проекты «Ночлежки».