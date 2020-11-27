Gazeta.SPb выяснила, по какому расписанию работают проекты «Ночлежки»

Читатели Gazeta.SPb рассказали о бездомном мужчине, который просил о помощи посетителей одного из городских кафе. По словам очевидцев, ему не хватало денег на дорогостоящее лечение. Дескать, раньше ему помогала «Ночлежка», но из-за коронавируса она якобы закрылась. Эти слова заставили петербуржцев сомневаться в честности этого человека, поскольку, уверены они, в последний раз благотворительная организация вводила жесткие ограничения на работу своих проектов минувшей весной. Gazeta.SPb выяснила актуальный режим и делится им с горожанами, которые, в случае чего, смогут проинформировать граждан, волею судьбы оставшихся без крыши над головой.

Историю с бездомным мужчиной Gazeta.SPb прокомментировал PR-специалист благотворительной организации «Ночлежка» Даниил Александров: «Он мог иметь в виду как то, что в конкретный момент времени (выходные, вечернее время) прием в Пункте выдачи или Консультационная служба могли быть закрыты. Сказать, мошенничество это или он не смог по какой-то причине попасть на прием, сложно, не зная ситуации».

По словам Даниила, сейчас в Петербурге работают пункты обогрева, ночной и реабилитационный приюты, душевые, консультационная служба.

Пункты обогрева функционируют ежедневно с 20:00 до 8:00. Палатки расположены в Гавани в Шкиперском протоке, 18 и на Кушелевке на Политехнической улице, 11Б. Такое же расписание у ночного приюта на улице Девятого января, 8 — здесь можно поужинать, переночевать, позавтракать, помыться и постирать вещи.

Также на Кушелевке работает так называемый Неравнодуш — душевой проект «Ночлежки», позволяющий бесплатно вымыться и постирать вещи.

«Сейчас работает со вторника по субботу с 16:00 до 23:00. Здесь также все в штатном режиме», — говорит Даниил.

Консультационная служба, которая находится на Боровой, 112Б, ведет прием по стандартному расписанию: по будням кроме четверга, с 10:00 до 17:00, обед с 14:00 до 15:00. Но душевая во дворе временно на карантине.

Реабилитационный приют на Боровой также работает, как обычно: заселение туда идет в штатном режиме.

«Для того, чтобы заселиться в приют, нужно прийти на прием к соцработнику в Консультационную службу и встать в очередь на заселение», — рассказал Даниил Александров.

По данным «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки Covid-19 заразились 3 687 петербуржцев. В городе обсуждают вероятность выхода на плато, но, похоже, власти пока не до конца понимают, когда это должно произойти.