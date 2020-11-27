От коронавируса в Петербурге умерли еще 63 человека

Пандемия продолжает набирать обороты: в городе вводят новые ограничения.

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России, по последним данным, в Петербурге было зафиксировано 5280 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 63 человека. Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 114,8 тысяч петербуржцев. При этом более 65,6 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболело более 2,2 миллиона человек и более 38,5 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, кого из петербуржцев отправят на принудительную дистанционку. В списке на удаленную работу – сотрудники с астмой, бронхоэктатической болезнью и хронической обструктивной легочной болезнью.