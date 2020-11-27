Беременных и с ожирением: кого из петербуржцев отправят на принудительную дистанционку

Комитет по здравоохранению опубликовал распоряжение, по которому некоторые петербуржцы должны быть отправлены на дистанционную работу. Из документа исчезло слово «рекомендуется» — в такой редакции распоряжение публиковалось в начале ноября.

Новое распоряжение комитета было опубликовано на сайте администрации Петербурга. Оно признает утратившим силу распоряжение, выпущенное 6 ноября.

«Утвердить перечень хронических заболеваний, при наличии которых работники (исполнители по гражданско-правовому договору) переводятся на дистанционный режим работы», — говорится в новой редакции документа.

Перейти на удаленную работу должны беременные женщины, а также сотрудницы, проходящие послеродовой период.

Отправлены на «дистанционку» должны быть люди с сахарных диабетом и ожирением. В списке на удаленную работу – сотрудники с астмой, бронхоэктатической болезнью и хронической обструктивной легочной болезнью.

Причиной для перехода на удаленную работу также являются васкулит, ревматоидный артрит, системные заболевания соединительной ткани, красная волчанка, нефротический синдром, хроническая болезнь почек, гломерулярные заболевания и гломерулонефрит, который быстро прогрессирует.

Работать из офиса также не должны горожане с трансплантированными органами или тканями, злокачественными новообразованиями, лейкозом, лимфомой. В списке болезней для «удаленки» — стенокардия, цереброваскулярные заболевания и различные формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов, а также отдельные нарушения, затрагивающие иммунный механизм.

Отметим, что с 16 ноября в Северной столице действует также режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Госдуме приняли закон об удаленной работе. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещения офисной и удаленной работы.