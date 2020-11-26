В Госдуме приняли закон об удаленной работе

Россияне теперь лучше понимают, каково это - работать дистанционно. Фото: pixabay.com

Россияне теперь лучше понимают, каково это - работать дистанционно. Фото: pixabay.com

Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Сегодня, 26 ноября, в Госдуме был принят закон об удаленной работе. Решение приняли в рамках пленарного заседания, о чем сообщает РИА Новости. Авторами проекта стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, группа депутатов и сенаторов.

Теперь в законе разъяснены три ключевых понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. Работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку из-за чрезвычайных ситуаций без получения согласия, но при этом он должен предоставить все необходимое оборудование или возместить затраты.

При этом после перевода на удаленку зарплаты сотрудников не должны снижаться. Уволить дистанционного работника можно в том случае, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней. Дистанционный сотрудник имеет право на больничный.

Володон добавил, что те, кто трудятся дистанционно, имеют те же права, что и остальные работники. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число работающих на «удаленке» в России выросло в 110 раз.