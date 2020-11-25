Число работающих на «удаленке» в России выросло в 110 раз

В России около 6,5% трудоспособного населения работают на «удаленке». Наибольшее количество «удаленных» сотрудников сосредоточено в Москве и Петербурге, сообщают «Известия».

В министерстве труда России отметили, что еще годом ранее в России официально дистанционно работали 30 тыс. человек. На сегодняшний день на такой формат работы перешли порядка 6,5% трудоустроенных граждан – 3,5 млн человек. Это в 110 раз больше, чем в прошлом году.

В Госдуме считают, что дистанционный формат работы будет развиваться и после пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне, перешедшие на дистанционную работу из-за коронавируса, уже менее пессимистично относятся к удаленной работе. Около 36% сотрудников считают, что выполняют работу дома эффективнее, чем в офисе. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.