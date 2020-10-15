Около 36% россиян не против работать на удаленке после пандемии коронавируса

Россияне, перешедшие на дистанционную работу из-за коронавируса, уже менее пессимистично относятся к удаленной работе. Около 36% сотрудников считают, что выполняют работу дома эффективнее, чем в офисе. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
По данным опроса компании, чаще всего на удаленную работу отправляют сотрудников в области бухгалтерии и финансов – 35%. Также выделяют сферу управления персоналом и рекрутинга – дома работает около 28%.
При этом, не все россияне считают, что удаленная работа полезнее, чем в офисе. 16% сотрудников заметили, что дома они стали справляться со своими обязанностями только хуже.
Отмечается, что есть работники, которые не заметили данного перехода – 34% россиян считают, что работают дома также эффективно, как в офисе.
Кроме того, количество тех, кто после нормализации эпидемиологической обстановки предпочел бы вновь трудиться в офисе, за последние полгода сократилось с 66 до 47%.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 40% россиян не против работать по выходным, чтобы получить повышение.