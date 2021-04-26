Власти Петербурга не планируют набирать новых волонтеров из-за дополнительных матчей Евро-2020

Власти Петербурга не планируют набирать дополнительных волонтеров для сопровождения болельщиков, которые приедут в город на матчи чемпионата Европы по футболу, из-за переноса трех игр из Дублина в Северную столицу.

Об этом заявил председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Он отметил, что отобраны 1, 5 волонтеров, дополнительных отбирать не планируется, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Город на Неве дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Стадион в Петербурге примет игры «Польша» — «Словакия» (14 июня), «Швеция» — «Словакия» (18 июня) и «Швеция» — «Польша» (23 июня). Всего в Северной столице пройдут семь матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на Евро-2020. По его словам, у российской сборной хорошие перспективы. По его словам, ключевая игра группового этапа с Данией состоится в Копенгагене, но сборная отлично готова и покажет хороший результат.