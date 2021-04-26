Бразильский ученые признали российскую вакцину «Спутник V» безопасной

Бразильский ученые признали российскую вакцину &#171;Спутник V&#187; безопасной
Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Власти Бразилии окончательно одобрили производство вакцины против COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

Российский препарат от новой болезни проверяла национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio. В результате эксперты признали препарат безопасным.

Как сообщили «РИА Новости», представители ведомства уточнили, что соответствующее решение приняли после дополнительного запроса лаборатории, планирующей производить указанный препарат.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бразилии к борьбе с коронавирусом хотели привлечь ветеринаров.

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