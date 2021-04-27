Подросток пострадал в ДТП с пьяным водителем в Павловске

В Павловске произошла авария с участием трех автомобилей. В результате пострадал подросток из машины, за рулем которой ехал пьяный водитель.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось вечером 25 апреля на Конюшенной улице в Павловске. Автомобиль ВАЗ, который вел 26-летний мужчина, вылетел на встречную полосу, где по касательной задел две машины — «Лада Гранта» и «БМВ».

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир ВАЗа. Его доставили в больницу с травмой головы, переломами ребер, разрывом селезенки и ушибом мочевого пузыря. Подросток в тяжелом состоянии.

Прибывший на место наряд ГИБДД провел освидетельствование, которое показало, что автомобилист был пьян. Его сразу задержали.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил ограждение и вылетел на тротуар после ДТП на Планерной.