Вдова скульптора Романа Шустрова умерла в Петербурге

Вдова скульптора Романа Шустрова умерла в Петербурге
Мария Касьяненко умерла в возрасте 35 лет. Фото: скриншот Facebook

В Северной столице умерла Мария Касьяненко — вдова петербургского скульптора Романа Шустрова, который был автором «Печального ангела» на набережной реки Карповки.

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила ее тетя Евгения Манро в соцсети Facebook. Родственница написала, что скончалась ее любимая племянница. Она была художником, скульптором, ювелиром и прекрасным, добрым человеком. Касьяненко было всего 35 лет.

Манро рассказывает, что ее племянница совсем немного не дожила до 14 мая, когда будет годовщина смерти ее мужа Романа Шустрова, умершего от коронавируса. Касьяненко умерла на следующий день после годовщины смерти мужа ее матери.

Скульптор Роман Шустров скончался на 61-м году жизни, спустя почти две недели после госпитализации с коронавирусом и пневмонией.

В марте 2021 года на набережной Карповки установили «Печального ангела» в память о медработниках, умерших во время пандемии.

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура «Печальный ангел» работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Также Шустров создал скульптуру «Петербургского ангела», который появился в Измайловском саду в 2012 году. Автор говорил, что посвятил свою работу пожилым петербуржцам, их доброте и стремлению помогать людям.

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