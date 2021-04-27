Репетиции парада Победы изменят маршруты троллейбусов в центре Петербурга

Петербургские троллейбусы в центре города изменят маршруты из-за репетиций парада Победы.

Как сообщили в городском «Горэлектротрансе», движение троллейбусов по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, по Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту будет закрыто 28 и 30 апреля, а также 5 мая с 15:00 до 18:00. 7 мая и в День Победы троллейбусы не будут ходить с 9:00 до 12:30.

Кроме того, на время репетиций и праздника троллейбусы №1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22 пойдут по измененным маршрутам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северную столицу ко Дню Победы украсит аллея городов-героев. Она будет состоять из 13 композиций. Каждая из них будет дополнена историческими сведениями о каждом городе.