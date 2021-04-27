В Петербурге ушла из жизни вдова Романа Шустрова: Мария Касьяненко не смогла жить без мужа

В ночь на вторник, 27 апреля, стало известно о смерти 35-летней Марии Касьяненко, вдовы известного петербургского скульптора Романа Шустрова, чьи тонкие и нежные фигурки ангелов особенно полюбились горожанам.

О смерти Марии, которая также была художницей, скульптором и ювелиром, рассказала на своей странице в Facebook её тетя, Евгения Манро. «Умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет», — написала о ней родственница. Евгения поблагодарила друзей художницы за поддержку, которую оказывали Марии на протяжении года после смерти мужа.

В своем посте Манро также упомянула, что Евгения не дожила до годовщины кончины Романа меньше трех недель. Она ушла из жизни спустя год и один день после смерти супруга её матери, Ольги Шустровой. Родные считают, что художница не смогла жить без мужа и близких людей, которых за минувший год забрала коронавирусная инфекция.

«Пять человек за последний год в нашей семье в Питере унесла проклятая болезнь и невыносимые страдания близких», — поделилась Евгения.

Выразил соболезнования по поводу смерти Марии и депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский. Вероятно, он был другом семьи Шустровых. «Мы как могли поддерживали её после смерти Романа. Но, наверное, она не могла дальше жить без него», — заключил политик.

Напомним, что художник Роман Шустров скончался 14 мая 2020 года в возрасте 60 лет от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали в Мариинскую больницу 5 мая, но спасти петербуржца не удалось. Горожанам Шустров знаком по его скульптурной серии ангелов, самый известных из которых установлен в Измайловском саду.

После смерти Романа петербуржцы предлагали установить ему памятник, но в итоге его скульптура стала посвящением врачам, погибшим в борьбе с пандемией COVID-19. Фигура ангела появилась на набережной реки Карповки, напротив входа в Первый мед.

Открытие состоялось в начале марта и проходило в два дня. Официальная церемония с губернатором и чиновниками, но без гостей и анонсов, была 3 марта, а 4 марта на общественное открытие, объявленное в социальных сетях, у памятника ждали всех желающих. Сейчас петербуржцы по-прежнему приносят к ангелу цветы, а шею фигурки украшают связанные неравнодушными горожанами шарфики.