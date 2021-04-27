В центре Петербурга насмерть сбили велосипедиста

В центре Петербурга насмерть сбили велосипедиста
Велосипедист погиб на месте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Велосипедист погиб под колесами машины на перекрестке в центре Петербурга. Он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все случилось на перекрестке Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Примерно в половину девятого утра велосипедист пересекал дорогу по пешеходному переходу на двух колесах, когда его сбила машина.

«Велосипед пополам. Велосипедист накрытый. ГИБДД на месте», — пишут свидетели аварии.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи, но, судя по всему, спасти человека не удалось. О других пострадавших не сообщается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток пострадал в ДТП с пьяным водителем в Павловске.

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