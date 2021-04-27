Грузовик и внедорожник столкнулись на ЗСД в Петербурге

У водителя легковушки перебинтованы голова и рука. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

У водителя легковушки перебинтованы голова и рука. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

Авария затруднила проезд по центральному участку ЗСД в Северной столице сегодня утром. Столкнулись внедорожник и грузовик.

На участке ЗСД от набережной Екатерингофки к Васильевскому острову белый Range Rover влетел в прицеп тягача. На месте ДТП врачи. У водителя легковушки перебинтованы голова и рука.

ЧП произошло на мосту через Корабельный фарватер. Сейчас в там затруднено движение. Пробка составляет 1,6 км.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга насмерть сбили велосипедиста. Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все случилось на перекрестке Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Примерно в половину девятого утра велосипедист пересекал дорогу по пешеходному переходу на двух колесах, когда его сбила машина.