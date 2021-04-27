На Елагином острове утка выгнала из дупла сову

На Елагином острове утка выгнала из дупла сову
Раньше там жила сова. Люди видели ее в дупле еще зимой. Фото: скрин "Птицы СПб и России"

Участники группы «Птицы СПб и России» рассказали интересную историю – утка поселилась на Елагином острове в дупле. Раньше там жила сова. Люди видели ее в дупле еще зимой.

Как говорят наблюдатели, сова сама покинула дупло и оставила его без хозяина. Однако среди всех возможных птиц, люди никак не ожидали, что место совы займет именно утка. Если смотреть на фотографии, то этой крякве на высоте уютно и хорошо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День Земли в заказнике «Северное побережье Невской губы» выпустили три диких птицы. Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, все птицы накормлены перед выпуском и достаточно быстро летают, поэтому им не составит труда быстро достичь кормных мест, расположенных в окрестностях заказника.

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