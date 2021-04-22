В День Земли в заказнике «Северное побережье Невской губы» выпустили три диких птицы

Определяются площадки, на которых разместятся производства по переработке отходов Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com

Определяются площадки, на которых разместятся производства по переработке отходов Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com

В заказнике «Северное побережье Невской губы» в международный День Земли выпустили на волю трех хищных птиц, прошедших курс реабилитации.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. На волю отправились два обыкновенных канюка и один мохноногий (зимняк) — представители перелетных птиц. Курс реабилитации они прошли в ветеринарном госпитале «Зеленый попугай».

Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, все птицы накормлены перед выпуском и достаточно быстро летают, поэтому им не составит труда быстро достичь кормных мест, расположенных в окрестностях заказника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург начали возвращаться перелетные птицы.