Спикер петербургского парламента подал документы на праймериз в Госдуму

О возможном участии Макарова в выборах в Госдуму говорил губернатор Александр Беглов. Фото: Baltphoto

О возможном участии Макарова в выборах в Госдуму говорил губернатор Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Глава ЗакC Северной столицы Вячеслав Макаров подал документы в праймериз в Госдуму, сообщает «Росбалт». Он выдвинул свою кандидатуру от «Единой России» от Петербурга.

О возможном участии Макарова в выборах в Госдуму говорил губернатор Александр Беглов.

В ЗакС Петербурга Вячеслав Макаров уже 18 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте ЗакСа Петербурга появились сведения о доходах депутатов. Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров традиционно скуп в своем имуществе: квартира 50 «квадратов», оформленная на жену, и неизменный ГАЗ 2411 в качестве личного транспорта. За год глава парламента заработал 4,3 млн рублей. Больше удивления вызывает доход вице-спикера Сергея Соловьева, чей доход в 2020 году составил 2,6 млн рублей, но в собственности появился Mercedes-Benz E 400 4 Мatic — стоимость автомобиля в салоне составляет 5,7 млн.