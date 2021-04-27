Спикер петербургского парламента подал документы на праймериз в Госдуму

Спикер петербургского парламента подал документы на праймериз в Госдуму
О возможном участии Макарова в выборах в Госдуму говорил губернатор Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Глава ЗакC Северной столицы Вячеслав Макаров подал документы в праймериз в Госдуму, сообщает «Росбалт». Он выдвинул свою кандидатуру от «Единой России» от Петербурга.

О возможном участии Макарова в выборах в Госдуму говорил губернатор Александр Беглов.

В ЗакС Петербурга Вячеслав Макаров уже 18 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте ЗакСа Петербурга появились сведения о доходах депутатов. Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров традиционно скуп в своем имуществе: квартира 50 «квадратов», оформленная на жену, и неизменный ГАЗ 2411 в качестве личного транспорта. За год глава парламента заработал 4,3 млн рублей. Больше удивления вызывает доход вице-спикера Сергея Соловьева, чей доход в 2020 году составил 2,6 млн рублей, но в собственности появился Mercedes-Benz E 400 4 Мatic — стоимость автомобиля в салоне составляет 5,7 млн.

вячеслав макаров Госдума ЗакС новости СПб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спикер петербургского парламента подал документы на праймериз в Госдуму
Создатели вакцины «Спутник V» ответили на запрет использовать ...
В Петербурге нашли подростка, пропавшего три дня назад: он гулял по ...
Российских студентов отпустят на каникулы с 1 по 10 мая
На Елагином острове утка выгнала из дупла сову
Киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково
Самолет Владимира Путина приземлился в Петербурге
Укусивший росгвардейца житель Петербурга проведет 2,5 года в колонии