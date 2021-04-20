Кризис не для всех: на сайте ЗакСа Петербурга появились сведения о доходах депутатов

Поздним вечером понедельника, 19 апреля, на сайте Законодательного Собрания Северной столицы появилась информация о том, как петербургские парламентарии справились с кризисным 2020 годом. Похоже, неплохо. Обрушение курса рубля и стоимости нефти, а также политические пертурбации и ковидные ограничения на благосостоянии депутатов не сказались.

Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров традиционно скуп в своем имуществе: квартира 50 «квадратов», оформленная на жену, и неизменный ГАЗ 2411 в качестве личного транспорта. За год глава парламента заработал 4,3 млн рублей. Больше удивления вызывает доход вице-спикера Сергея Соловьева, чей доход в 2020 году составил 2,6 млн рублей, но в собственности появился Mercedes-Benz E 400 4 Мatic — стоимость автомобиля в салоне составляет 5,7 млн.

Самые внушительные заработки в 2020 году продемонстрировали руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и председатель комиссии по городскому хозяйству, также единоросс Сергей Никешин. Тетердинко отчитался о доходе в 15 млн рублей, что на 12,2 млн больше, чем в 2019-м. В собственности депутата теперь также есть дом площадью 318 «квадратов» и земельный участок на 1703 кв. м.

Заработок Никешина за прошлый год составил 10,3 млн рублей — в 2019-м было на на 4,2 млн больше. В тройке лидеров по доходам также оказалась зампред комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке, бывшая олимпийская чемпионка Любовь Егорова, чей задекларированный доход составил 9,5 млн рублей — на 1,6 млн меньше, чем годом ранее.

В среднем по отчету годовой заработок парламентариев Петербурга варьируется в пределах 2-3 млн рублей. Примечательно, что даже единоросс Роман Коваль, находящийся в СИЗО по подозрению в получению взятки в размере 15 млн рублей, не сильно потерял в доходах: в его декларации зарегистрировано 2,1 млн рублей, что лишь на 65 тысяч меньше, чем в 2019 году.

Ознакомиться с полным перечнем доходов депутатов Северной столицы и сравнить их с отчетом за 2019-й год можно на сайте Законодательного собрания.