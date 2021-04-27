Российских студентов отпустят на каникулы с 1 по 10 мая

Министерство работает над приказом об объявлении дополнительных каникул для студентов на майские праздники. Фото: pixabay

Министерство работает над приказом об объявлении дополнительных каникул для студентов на майские праздники. Фото: pixabay

Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Афанасьев заявил, что сейчас министерство работает над приказом об объявлении дополнительных каникул для студентов на майские праздники, а также уточняет формулировку, передает ТАСС.

По словам чиночника, скорее всего дополнительные выходные для студентов будут такими же, как год назад во время нерабочих дней. Однако он отметил, что это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ. Таким образом, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.