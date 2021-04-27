Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с пандемией COVID

Соединенные Штаты достигли «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден.
По его словам, за последние месяцы число заражений и смертей от новой болезни в США значительно снизилось благодаря действиям, предпринятым его администрацией.
Как сообщили «РИА Новости», Байден подчеркнул, что если в январе менее 1% пожилых людей были полностью вакцинированы, то сегодня 67% среди данной категории получили прививки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам.