Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с пандемией COVID

Байден отметил, что в январе погибали "десятки тысяч пожилых граждан в неделю". Фото: скриншот Instagram

Байден отметил, что в январе погибали "десятки тысяч пожилых граждан в неделю". Фото: скриншот Instagram

Соединенные Штаты достигли «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

По его словам, за последние месяцы число заражений и смертей от новой болезни в США значительно снизилось благодаря действиям, предпринятым его администрацией.

Как сообщили «РИА Новости», Байден подчеркнул, что если в январе менее 1% пожилых людей были полностью вакцинированы, то сегодня 67% среди данной категории получили прививки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам.