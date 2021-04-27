В ВОЗ предупредили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

В ВОЗ предупредили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам
Положительный тест на коронавирус получили 17,6 млн жителей индии с начала 2020 года. Фото: pixabay.com

Индийский штамм COVID-19 является более заразным и устойчивым к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Анализ выявленной разновидности SARS-CoV-2 показал, что заболевание стало более устойчивым к антителам переболевших и привитых от новой болезни людей. Кроме того, заболевание распространяется значительно быстрее уже известных штаммов.

Как сообщили «РИА Новости», ученые выяснили, что индийский штамм коронавируса обладает высокой степенью вирулентности, как и мутации из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Отметим, что в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не нашли индийский штамм коронавируса.

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