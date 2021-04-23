В России не нашли индийский штамм коронавируса

В Индии выявили новую мутацию инфекции, которая пока что мало изучена.

В России пока не выявлено ни одного случая заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что в стране следят за генетической изменчивостью коронавируса, но пока что нет ни одного человека, который зарозился бы индийским штаммом. Напоминаем, что в Индии нашли коронавируса сразу с двумя мутациями – такого еще не встречалось. Специалисты обеспокоены и продолжают изучать штамм, чтобы понять, как с ним быть. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов и их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти 7 тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании за сутки.