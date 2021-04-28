В Петербурге прививку от коронавируса сделали свыше 537 тысяч человек

В Петербурге прививку от коронавируса сделали свыше 537 тысяч человек
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже более 537 тысяч горожан.

В городе действуют 134 стационарных пункта на базе медицинских организаций. Дополнительно оборудованы 13 мобильных пунктов и работает 21 выездная бригада.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, к настоящему моменту привиты 537 313 человек. Из них полный цикл завершили 391 418 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от коронавируса умерли еще 38 петербуржцев.

Напомним, Петербург остается на втором месте в рейтинге по заболеваемости коронавирусом среди регионов России. За сутки в городе выявили 712 ковид-пациентов. Лидером в указанном списке остается Москва, где за сутки болезнь нашли у 2098 человек. На третьем месте, после Северной столицы, находится Московская область, в которой за сутки заболели 592 человек.

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