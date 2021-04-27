От коронавируса умерли еще 38 петербуржцев

В Петербурге люди продолжают умирать от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге люди продолжают умирать от коронавируса. Фото: unsplash

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно информации на утро вторника, 27 апреля, за последние сутки в Северной столице было зафиксировано 28 смертей от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в городе достигло 13 120 человек. В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 108 980 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге около тысячи сотрудников скорой помощи переболели коронавирусом.