В Пушкинском районе нашли боеприпас времен ВОВ

В Пушкинском районе нашли боеприпас времен ВОВ
Опасная находка была вывезена для последующей утилизации силами ОМОН Росгвардии. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд.

Утром 27 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома №14, корпус 1, по Полоцкой улице в Славянке найден предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие специалисты установили, что подозрительный предмет — снаряд времен Великой Отечественной войны, калибра 82 мм.

Позднее боеприпас отвезли на специализированный полигон в Ленинградской области для последующей утилизации силами ОМОНа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ОМОН сначала осмотрел подозрительный предмет. Затем специалисты поняли, что это немецкий неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 150 мм времён Великой Отечественной войны в разрушенном состоянии.

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