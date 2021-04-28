ДТП на перекрестке Арсенальной и Кондратьевского спровоцировало трамвайную пробку

ДТП на перекрестке Арсенальной и Кондратьевского спровоцировало трамвайную пробку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 апреля в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла около 7:30 на пересечении Арсенальной улицы и Кондратьевского проспекта.

«Классическое ДТП с трамваем на перекрёстке Арсенальной и Кондратьевского. Пробке быть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Участник аварии встал на проезжей части и мешает проезду трамвая. Пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт. На месте происшествия образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате столкновения транспортных средств пострадала девушка. В настоящее время с ней работают медики скорой помощи.

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