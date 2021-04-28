В ДТП с автобусом и легковушкой в Ленобласти погибли четыре человека

В ДТП погибли четыре человека. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ДТП погибли четыре человека. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Бокситогорском районе Ленобласти правоохранители проверят обстоятельства автомобильной аварии, в которой погибли четыре человека.

По информации областного управления МВД, это случилось сегодня в 9 часов утра у деревни Дыми. На дороге столкнулись легковой автомобиль «Митсубиши Лансер» и заказной автобус ПАЗ, который ехал без пассажиров.

За рулем иномарки был 23-летний водитель. С ним ехали трое пассажиров: женщина и двое мужчин. Все четверо получили смертельные травмы и скончались на месте.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они разбираются в обстоятельствах происшествия. Организована доследственная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на перекрестке Арсенальной и Кондратьевского спровоцировало трамвайную пробку.