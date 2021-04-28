В ДТП с автобусом и легковушкой в Ленобласти погибли четыре человека

В ДТП с автобусом и легковушкой в Ленобласти погибли четыре человека
В ДТП погибли четыре человека. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Бокситогорском районе Ленобласти правоохранители проверят обстоятельства автомобильной аварии, в которой погибли четыре человека.

По информации областного управления МВД, это случилось сегодня в 9 часов утра у деревни Дыми. На дороге столкнулись легковой автомобиль «Митсубиши Лансер» и заказной автобус ПАЗ, который ехал без пассажиров.

За рулем иномарки был 23-летний водитель. С ним ехали трое пассажиров: женщина и двое мужчин. Все четверо получили смертельные травмы и скончались на месте.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они разбираются в обстоятельствах происшествия. Организована доследственная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на перекрестке Арсенальной и Кондратьевского спровоцировало трамвайную пробку.

авария дыми ленобласть полиция смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП с автобусом и легковушкой в Ленобласти погибли четыре человека
В честь Дня работника скорой медицинской помощи дадут залп из пушки Петропавловки
Ленобласть встретила почти майский снегопад дорожной солью
Петербуржец взыскал с застройщика 300 тысяч рублей за отсутствие отделки в ...
Зрители театра на Рубинштейна устроили драку за сердце дамы
Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию
Конституционный суд позволил судам изымать у должников единственное жилье
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 18 тысяч человек