В Петербурге зафиксировано 723 новых случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 723 случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

В России за сутки зафиксировано 7 848 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 387 летальных исхода. При этом 8 420 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.