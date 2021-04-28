В Петербурге зафиксировано 723 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 723 новых случая коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 723 случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

В России за сутки зафиксировано 7 848 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 387 летальных исхода. При этом 8 420 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

COVID-19 коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пасхальную ночь метро в Петербурге работать не будет
Получившие новый облик «Никольские ряды» откроются 8 мая
Задержанный за драку на Московском вокзале боец ММА рассказал свою версию событий
ЗакС Петербурга принял закон о верандах для кафе в любое время года
Маршруты некоторых автобусов изменили из-за репетици Парада Победы
На проспекте Энгельса сносят девять торговых павильонов — Gazeta.SPb ...
В Петербурге зафиксировано 723 новых случая коронавируса
Авито Недвижимость: за I квартал спрос на покупку земельных участков в ...