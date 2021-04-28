В пасхальную ночь метро в Петербурге работать не будет

До коронавируса метрополитен возил пассажиров без перерыва, иногда на станциях были закрыты выходы. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

До коронавируса метрополитен возил пассажиров без перерыва, иногда на станциях были закрыты выходы. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

В воскресенье горожане отметят Пасху. Во всех храмах пройдут праздничные богослужения, которые завершатся ночью.

До 2020 года для удобства в городе ночью работал общественный транспорт, но в этом году метро будет закрыто, сообщают «Невские новости» с ссылкой на пресс-службу метро Петербурга.

До коронавируса метрополитен возил пассажиров без перерыва, иногда на станциях были закрыты выходы.

В прошлом году от ночной работы метро вынуждено из-за COVID-19. Службы в храмах проводились без прихожан. В этом году ограничения не такие строгие, но верующим рекомендуют снова остаться дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне Пасхи 1 мая в Петербург доставят Благодатный огонь. Сначала священный артефакт доставит из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного, а затем, прямо перед Пасхой, Благодатный огонь привезут в Петербург рейсом авиакомпании «Россия».