Накануне Пасхи 1 мая в Петербург доставят Благодатный огонь

Накануне Пасхи 1 мая в Петербург доставят Благодатный огонь
Благодатный огонь побывает не только в Казанском соборе, но и в Александро-Невской лавре и Павловском соборе в Гатчине. Фото: пресс-служба Казанского кафедрального собора

В Великую Субботу, 1 мая 2021 года, накануне праздника Пасхи в Северную столицу доставят знаменитый Благодатный огонь, зажженный чудесным образом в Иерусалиме в храме Воскресения Христова.

Сначала священный артефакт доставит из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного, а затем, прямо перед Пасхой, Благодатный огонь привезут в Петербург рейсом авиакомпании «Россия». Ожидается, что рейс FV6024, на борту которого будет находиться огонь, зажженный в иерусалимском Храме Воскресения Христова, приземлится в аэропорту Пулково в первый майский день в 23:15.

После встречи благодатного огня состоится торжественная церемония: лампаду по традиции доставят в Казанский кафедральный собор — как раз к праздничному пасхальному богослужению, которое совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Помимо Казанского собора благодатный огонь привезут в Александро-Невскую лавру и Павловский собор в Гатчине.

Напомним, что транспортировку одного из главных религиозных объектов в Москву, а затем в Санкт-Петербург доверили авиакомпании «Россия» — авиаперевозчику с мировым именем и богатой историей, лидеру в области безопасности полетов, пунктуальности и качества сервиса. Компания объединяет высокопрофессиональные коллективы в различных регионах России, каждый из которых является обладателем бесценного опыта успешной организации полетов и обеспечения высокого комфорта пассажиров.

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Этот обряд символизирует выход из Гроба «Света истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Выносу благодатного огня предшествует служба Великой субботы в храме Гроба Господня, которая также символически означает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа.

В настоящее время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей. Примечательно, что сами участники церемонии схождения Благодатного огня используют в его отношении слово «свет», а не «огонь».

По традиции за схождением Благодатного огня, помимо телевизионных трансляций в прямом эфире, следят сотни людей, которые заполняют весь центр Старого города в Иерусалиме. Увы, в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекиции на торжественной церемонии разрешили присутствовать только непосредственным её участникам.

В 2021 году условия оказались такими же: из-за закрытых границ и антиковидных ограничений израильские власти допустили к церемонии только священнослужителей. Епископ Иерусалимской православной церкви принес Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города, где его ожидали представители дипломатических миссий десяти государств, включая Россию. Затем сотрудник российского посольства доставил Благодатный огонь на борт самолета в тель-авивском аэропорту Бен Гурион, где его ожидали представители Фонда Андрея Первозванного.

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