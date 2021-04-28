Получившие новый облик «Никольские ряды» откроются 8 мая

Исторический памятник Петербурга «Никольские ряды» возвращается в культурную жизнь города после завершения сезонной реконструкции.

Главной идеей создателей «Никольских рядов» было создание уникальной культурной программы на каждый сезон. По словам гендиректора АО «Никольские ряды» Владислава Юрковского, они хотели создать пространство, в котором петербуржцы и туристы смогли бы комфортно и интересно проводить время.

Территорию «Никольских рядов» обновляют два раза в год. Этим летом для гостей останутся Триумфальная арка и Эстрада, а также Смотровая башня.

Горку решили переделать под зеленый Амфитеатр на 100 посадочных мест. Здесь будут проводить открытые лекции, а на ступенях высадят растения.

Для детей создадут арт-объект «Двор-раскраска», где ребята смогут рисовать и собирать конструктор из природных материалов.

Летом здесь будут проводить тематические ярмарки. 8 мая сезон откроется зеленым марафоном.

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