В Петербурге задержали режиссера, который мог слать интимные фото 13-летней девочке

Режиссер якобы присылал свои интимные фото в соцсети. Фото: Pixabay

Режиссер якобы присылал свои интимные фото в соцсети. Фото: Pixabay

Мужчина якобы уже дал признательные показания и помещен в изолятор.

В Санкт-Петербурге задержали режиссера киностудии, которого обвиняют в развращении несовершеннолетней девочки. Об этом сегодня, 28 апреля, пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию обратилась мать 13-летней девочки. Она рассказала, что режиссер обменялся интимными снимками с подростком в социальной сети «Вконтакте». В итоге было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

Он, пишет СМИ, дал признательные показания. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый в педофилии актер сериала «Улица разбитых фонарей» стал фигурантом новых эпизодов подобного дела.