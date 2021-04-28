В Ленобласти еще 82 человек подхватили коронавирус

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 82 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 28 апреля.

С начала пандемии в регионе выявлено 42404 случая заболевания. При этом выздоровели 39248 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса в Северной столице умерло 38 человек.

Также gazeta.spb.ru писала, что в одном из прививочных центров в Германии произошел случай: медсестра подменила вакцину от коронавируса на физраствор. Его вкололи шести пациентам.