Репетиция парада на Дворцовой пройдёт в пятницу в нестандартное время

Репетиция парада на Дворцовой пройдёт в пятницу в нестандартное время
В репетиции примут участие кадеты и многие другие. Фото: Gazeta.SPb

В пятницу в Северной столице будет совместная тренировка военного парада с участием парадных расчетов и боевой техники. Это первая репетиция с техникой. Она начнётся в 10:00, а не вечером, как в предыдущие годы.

Более 4 тысяч военных и 100 машин ЗВО будут репетировать праздничный парад, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Они отработают сценарий, потренируют строевые приёмы и торжественный марш по оркестр. В репетиции примут участие кадеты и многие другие.

Репетиции будут ещё мае. Уже известны даты и схемы перекрытий движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршруты некоторых автобусов изменили из-за репетици Парада Победы. Дороги автобусов № 7, 10, 22, 24, 191, 3 ,27 временно изменены из-за репетиций Парада Победы и закрытием движения машин по Невскому проспекту, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту.

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