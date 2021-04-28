Суд в Петербурге признал фельдшера виновным в причинении смерти по неосторожности

Суд в Петербурге признал фельдшера виновным в причинении смерти по неосторожности
Пациент получил травму, которая привела к асфиксии. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Суд огласил приговор в отношении фельдшера скорой помощи. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Юцко будучи на вызове в квартире при госпитализации пациента надавил ему на шею. Пациент получил травму, которая привела к удушению.

Юцко вину признал, сожалеет о смерти человека, просит строго не наказывать и не лишать возможности работать в медицине.

Суд установил, что врач характеризуется положительно, раньше не сидел. Юцко ограничили свободой на год. Фельдшер будет дома. Может продолжать трудиться на работе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента. 6 июля в доме №5 по Дунайскому проспекту нашли тело 43-летнего хозяина квартиры. Признаков насильственной смерти на его теле не нашли.

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