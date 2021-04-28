Генпрокуратура назвала регионы-лидеры по росту преступности в 2021. Петербург — лидер году

Снижение уровня преступности замечают в стране в начале нынешнего года. Исключение — тридцать регионов. На первом месте — Северная столица.
В городе на Неве с января по март было более 16 тысяч преступлений. Это на 39 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.
На втором и третьем Тульская область и Республика Тыва — это плюс 23 % и 21 %. В Ленобласти за это время было совершено боле 6 300 преступлений. Это на 7% выше, чем в прошлом году.
Ровно на столько стало спокойнее в Москве. В столице больше 36 000 преступлений.
В Северной столице количество тяжких преступлений выросло почти на 70%. Их в городе более 7 тысяч.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспертиза признала вменяемой вдову рэпера Энди Картрайта, расчлененного в Петербурге. При этом второй адвокат вдовы рэпера Энди Картрайта, Ирина Скурту добавляет, что у Марины выявили психическое расстройство, но заболеванием оно не является и на вменяемость не влияет.