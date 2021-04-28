Экспертиза признала вменяемой вдову рэпера Энди Картрайта, расчлененного в Петербурге

Экспертиза признала вменяемой вдову рэпера Энди Картрайта, расчлененного в Петербурге
Жена Энди Картрайта - Марина Кохал.Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Психиатрическая экспертиза признала Марину Кохал вменяемой. Об этом стало известно в среду, 28 апреля, со слов адвоката Кохал, Сергея Лукьянова.

При этом второй адвокат вдовы рэпера Энди Картрайта, Ирина Скурту добавляет, что у Марины выявили психическое расстройство, но заболеванием оно не является и на вменяемость не влияет, пишет ТАСС. Напомним, что до 30 апреля женщина остается под стражей, так как её обвиняют в убийстве супруга.

Расчлененное тело хип-хоп исполнителя Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) обнаружили в квартире семейной пары на Невском проспекте в июле 2020 года. Сначала Марина Кохал заявляла, что её муж погиб от передозировки наркотиками, и чтобы скрыть его бесславную смерть, вдова решила скрыть этот факт, расчленив его и спрятав фрагменты тела в морозилке.

Тем не менее, правоохранители расценили случившееся как убийство и возбудили уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза, на которую отправили тело Картрайта, выявила странные подробности: у трупа отсутствовали внутренние органы. Оставшиеся части при этом подверглись воздействию не только низких температур и влажной среды, но и поваренной соли. Причину смерти рэпера, однако, установить так и не удалось.

Рэпер Энди Картрайт. Скриншот: ВКонтакте/ Энди Картрайт

Следователи склоняются к тому, что Кохал все-таки спланировала преступление и убила мужа, прежде чем взяться за нож. Женщина отрицает причастность к его смерти, но зачем в таком случае фрагменты трупа музыканта оказались обработаны поваренной солью, а внутренние органы извлечены, остается непонятным.

Защита обвиняемой пыталась добиться смягчения меры пресечения, но суд оставил вдову Картрайта под стражей до 30 апреля.

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