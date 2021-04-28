Тюленятам, найденным в Петербурге и Ленобласти, дали имена

Специалисты старались подбирать такие имена, которые характеризовали бы малышей.

Сотрудники «Водоканала» выбрали имена тюленятам, спасенным в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе предприятия.

Малышам подбирали такие имена, которые хорошо характеризовали бы их. Первый малыш, которые любит громко кричать и активничать, получил имя Крикуша. Его нашли на территории порта Усть-Луга истощенным и нуждающимся в уходе. Второго малыша, обнаруженного у поселка Лебяжье, назвали Лебяжкой. Третьего малыша, Крюкову, нашли в Крюковом канале – она с каждым днем слабела и голодала, что позволило ее выловить и передать специалистам.

На данный момент тюленята в порядке и скоро будут готовы вернуться в естественную среду обитания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском заливе со льдины сняли очередного тюлененка, мучавшегося от обломка поплавка.