В Выборгском заливе со льдины сняли очередного тюлененка, мучавшегося от обломка поплавка

В Выборгском заливе со льдины сняли очередного тюлененка, мучавшегося от обломка поплавка
Тюлененка прооперировали. Фото: скрин Instagram

В Ленинградской области в Выборгском заливе удалось спасти маленького серого тюленя. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Фонд друзей балтийской нерпы».

Накануне малыша сняли со льдины в Выборгском заливе. Работники «Фонда друзей балтийской нерпы» думают, что животное пострадало из-за куска поплавка от рыбацкой сети.

Медицинские работники заявили, что детенышу понадобилась срочная операция. Потому как в заднем проходе детеныша застрял инородный предмет. Позднее он выпал, захватив с собой и прямую кишку.

Стоит заметить, что при этом у тюлененка диагностировали острое воспаление в области тонкого кишечника, при котором нарушились основные функции кишки. В связи с этим работники полагают, что все случилось из-за обломка пенопластового поплавка от рыбацкой сети.

Отмечается, чтобы выловить животное, пришлось приложить усилия. Он никак не хотел идти в руки свои спасителям. Однако его удалось забрать со льдины.

Также Gazeta.spb.ru писала, что тюленю Крошику устроили СПА в «Фонде друзей балтийской нерпы» в Репино. Интернет-пользователей умилил довольный «посетитель».

выборгский залив детеныш тюленя новости СПб Фонд друзей балтийской нерпы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шлиссельбурге в жилом доме найден корпус мины времен войны
В Выборгском заливе со льдины сняли очередного тюлененка, мучавшегося от ...
В Выборге обнаружен труп мужчины с синяком под правым глазом
Президент России Владимир Путин приедет в Петербург на будущей неделе
Стало известно, где отравившаяся 14-летняя девочка взяла себе дозу наркотиков
В Петербурге готова гильза для Председателя ЛДПР Владимира Жириновского
Матвиенко: «Надо заканчивать с этим противостоянием»
Во Фрунзенском районе парень на самокате передумал ехать по тротуару и ...