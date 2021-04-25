В Выборгском заливе со льдины сняли очередного тюлененка, мучавшегося от обломка поплавка

В Ленинградской области в Выборгском заливе удалось спасти маленького серого тюленя. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Фонд друзей балтийской нерпы».

Накануне малыша сняли со льдины в Выборгском заливе. Работники «Фонда друзей балтийской нерпы» думают, что животное пострадало из-за куска поплавка от рыбацкой сети.

Медицинские работники заявили, что детенышу понадобилась срочная операция. Потому как в заднем проходе детеныша застрял инородный предмет. Позднее он выпал, захватив с собой и прямую кишку.

Стоит заметить, что при этом у тюлененка диагностировали острое воспаление в области тонкого кишечника, при котором нарушились основные функции кишки. В связи с этим работники полагают, что все случилось из-за обломка пенопластового поплавка от рыбацкой сети.

Отмечается, чтобы выловить животное, пришлось приложить усилия. Он никак не хотел идти в руки свои спасителям. Однако его удалось забрать со льдины.

Также Gazeta.spb.ru писала, что тюленю Крошику устроили СПА в «Фонде друзей балтийской нерпы» в Репино. Интернет-пользователей умилил довольный «посетитель».